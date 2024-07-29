Шесть школьников представят Татарстан в финале всероссийского конкурса лекторов

Шесть школьников из Татарстана прошли в финал Всероссийского конкурса «Знание.Лектор — 2024». Они поедут учиться публичным выступлениям в «Артек» и получат шанс стать лекторами Общества «Знание», сообщает пресс-служба организации.

Всего в отборе участвовали более 5,3 тыс. подростков из всех регионов России, 64 из них из Татарстана.

Среди финалистов — Марк Барышев из челнинской школы № 41, профессиональный воркаут-спортсмен. Челнинец хочет популяризировать увлечение здоровым образом жизни в России, поэтому в своей лекции рассказал об истории воркаута и его социальной значимости.

Кроме того, в финал прошла Катерина Баранова из чистопольской гимназии № 1, играет на пяти музыкальных инструментах, поет и пишет песни для кинофильмов. В авторской лекции «Влияние эстрадной музыки на эстетическое воспитание детей» она рассказала о возможностях использования музыки в педагогике.

Еще одной финалисткой стала Арина Данилина из Лицея Иннополис, увлекается актерским мастерством и выступает в качестве ведущей. В своем уроке «Китайский символизм в картинах» школьница знакомит аудиторию с азиатским искусством.

Финал пройдет в «Артеке» с 25 сентября по 16 октября. В смене примут участие 175 школьников из 54 регионов.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. За эти годы общество претерпело немало преобразований. Так, в 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». В апреле 2021 года в Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.