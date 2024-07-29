Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шесть школьников представят Татарстан в финале всероссийского конкурса лекторов
Шесть школьников из Татарстана прошли в финал Всероссийского конкурса «Знание.Лектор — 2024». Они поедут учиться публичным выступлениям в «Артек» и получат шанс стать лекторами Общества «Знание», сообщает пресс-служба организации.
Всего в отборе участвовали более 5,3 тыс. подростков из всех регионов России, 64 из них из Татарстана.
Среди финалистов — Марк Барышев из челнинской школы № 41, профессиональный воркаут-спортсмен. Челнинец хочет популяризировать увлечение здоровым образом жизни в России, поэтому в своей лекции рассказал об истории воркаута и его социальной значимости.
Кроме того, в финал прошла Катерина Баранова из чистопольской гимназии № 1, играет на пяти музыкальных инструментах, поет и пишет песни для кинофильмов. В авторской лекции «Влияние эстрадной музыки на эстетическое воспитание детей» она рассказала о возможностях использования музыки в педагогике.
Еще одной финалисткой стала Арина Данилина из Лицея Иннополис, увлекается актерским мастерством и выступает в качестве ведущей. В своем уроке «Китайский символизм в картинах» школьница знакомит аудиторию с азиатским искусством.
Финал пройдет в «Артеке» с 25 сентября по 16 октября. В смене примут участие 175 школьников из 54 регионов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»