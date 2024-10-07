Шесть школ из РТ примут участие в оценке качества общего образования

Шесть школ из Татарстана примут участие в федеральной оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований. Всего в исследовании участвуют 58 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования РТ.

От РТ в исследовании будут участвовать две школы из Казани, а также по одной из Альметьевского, Арского, Бугульминского районов и Набережных Челнов.

Объект исследования – достижения 15-летних школьников, которые будут оцениваться по читательской, математической и естественно-научной грамотности. Участникам предстоит заполнить анкету, а также пройти тестирование.