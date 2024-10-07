Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шесть школ из РТ примут участие в оценке качества общего образования
Шесть школ из Татарстана примут участие в федеральной оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований. Всего в исследовании участвуют 58 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования РТ.
От РТ в исследовании будут участвовать две школы из Казани, а также по одной из Альметьевского, Арского, Бугульминского районов и Набережных Челнов.
Объект исследования – достижения 15-летних школьников, которые будут оцениваться по читательской, математической и естественно-научной грамотности. Участникам предстоит заполнить анкету, а также пройти тестирование.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»