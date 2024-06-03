Шесть семей из Татарстана вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

2 июня в Уфе подвели итоги заключительного окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В мероприятии поучаствовали около 400 семей из Приволжского федерального округа. По результатам конкурса, приуроченного к Году семьи, финалистами стали 78 команд, в их числе – шесть из Татарстана, сообщает пресс-служба конкурса.

Напомним, что на полуфинале конкурса участники выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания. Результаты этого этапа стали известны 2 июня. Как сказала замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, 78 команд-победителей, летом они отправятся в Москву.

«За три месяца мы познакомились с семьями из разных регионов нашей страны, все они – замечательные, талантливые, дружные и творческие. За это время мы убедились, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле участвуют все поколения семьи. Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек. У нас есть 85-летняя бабушка из Белоруссии – она преодолела 2 тыс. км, чтобы присоединиться к своим родным, которые живут в Вольске Саратовской области. 1577 семей из разных регионов встретились на площадке конкурса, и все они – победители», – отметила Ачкасова.

В число победителей полуфинала от Татарстана вошли крепкие и дружные семьи Газизовых, Радиковых, Шамсуллиных; Галяутдиновых, Уразаевых; Гараевых, Евстафьевых; Евграфовых, Полянских; Кожевниковых, Курушиных; Кузнецовых, Шиминых. Их объединяет готовность всегда прийти на помощь и верность традициям.

Из Казани приехала на конкурс семья Кузнецовых, Шиминых. В их команде 5 участников.

«Вчерашний день показал нам, что мы действительно очень крепкая семья, которая объединяет интеллектуалов, творческих, спортивных людей. Благодаря конкурсу семьи узнали о традициях, которые можно перенять друг у друга, многие впервые научились играть в настольные игры, получили новые идеи о том, как проводить досуг. Для нас многие задания конкурса были близки, потому что дома мы много времени проводим вместе», — делятся своими мыслями после победы в полуфинале Кузнецовы, Шимины.

Семейная команда Галяутдиновых, Уразаевых, объединяющая 5 конкурсантов, также приехала из Казани:

«Мы видели, какими достойными были наши соперники. От этого победа в полуфинале стала еще более значительной. Секрет нашего успеха — любовь ко всему, что мы делаем, любовь друг к другу, поддержка, забота. Башкортостан — наша малая родина, поэтому полуфинал в Уфе стал прекрасной возможностью снова увидеть это место, дочки увидели, где родилась наша бабушка», — рассказывают они.

Среди победителей полуфинала – пять команд, которые проходили оценочные задания в дни окружного полуфинала в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со временем проведения школьных экзаменов. В их числе Евграфовы, Полянские; Кожевниковы, Курушины из Татарстана.

Также одержали победу: 10 команд из Удмуртии, по 8 из Нижегородской и Пензенской областей, а также Пермского края, по 7 команд из Башкортостана и Самарской области, 6 – из Оренбургской, 5 – Ульяновской, 4 – из Кировской областей, по 3 – из Республик Марий Эл и Чувашии, 2 – из Саратовской области, 1 – из Республики Мордовия.

Среди победителей полуфинала для семей ПФО 425 человек, среди них: 151 ребенок, 152 родителя, 95 представителей поколения бабушек и дедушек, одна прабабушка. Самым юным участникам полуфинала 6 лет, а самому взрослому – 82 года. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек – 63 года, прабабушке – 82. В очных полуфиналах участвовали семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.

В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. Организаторы подготовили для семей сюрприз – встречу с актрисой, стендап-комиком, телеведущей Еленой Борщевой. Она рассказала, как юмор помогает семье стать счастливой, что объединяет ее с мужем – спортсменом Валерием Юшкевичем, как они воспитывают дочерей.

Основатель Института современной психологии и родологии, психогенеалог Ксения Мосунова на мастер-классе «У меня простая семья. Чем мне гордиться?» рассказала о том, что у каждой семьи, в которой друг друга любят и поддерживают, есть повод для гордости.

В заключительный день семейные команды пели песни, читали стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Также они участвовали в мастер-классах, экологической акции по благоустройству и озеленению уфимского лимонария. По итогам проведенных мероприятий семейная команда Депутатовых, Дударенко, Ефимовых, Карпяк, победила в спецноминации «Добро – это у нас семейное».

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли во всех федеральных округах, а также в новых регионах страны. В мероприятиях приняли участие 1 577 семейных команд, в составе которых 8 167 человек. В финале самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» окажутся 300 семейных команд, они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Всего участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Победители окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» из Республики Татарстан

Семья Газизовых, Радиковых, Шамсуллиных

Семья Галяутдиновых, Уразаевых

Семья Гараевых, Евстафьевых

Семья Евграфовых, Полянских

Семья Кожевниковых, Курушиных

Семья Кузнецовых, Шиминых

фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»