Шесть счастливых понедельников c Tele2

Мобильный оператор Tele2 запустил очередную волну акции «Понедельники», чтобы превратить первый день недели для своих клиентов в праздник.

До 21 июня еженедельно абоненты Tele2 могут активировать три подарка одновременно. На пресс-завтраке с представителями СМИ директор казанского филиала Tele2 Марат Кабанов напомнил, что в прошлом году акция проходила с августа по ноябрь. «В этом году мы значительно расширили не только количество партнеров, но увеличили количество предложений, которые можно активировать в один день, до трех. По итогам прошлой кампании Казань пошла в число регионов-лидеров по конверсии промокодов, абоненты сэкономили 400 тысяч рублей», - подчеркнул Марат Кабанов.

Чем могут заняться абоненты Tele2 по понедельникам:

Уделить время друзьям и близким в кинотеатре «Киномакс», где можно получить второй билет в подарок или же насладиться киносеансом дома с Wink, который дарит один фильм из каталога, доступного к просмотру платной категории.

Попрактиковать свой английский в разговорных клубах Skyeng или сделать онлайн-заказ во «ВкусВилл» на 100 рублей дешевле, получить в подарок мороженное или капучино от «Макдоналдс» или сэкономить на поездке в такси Gett – выбирать абоненту Tele2.

Для любителей онлайн-шопинга программой предусмотрены промокоды от AliExpress, которые дарят скидку в размере 100 рублей при заказе от 800 рублей и от Lamoda скидку до 1000 рублей при заказе от трех тысяч.

Еще больше предложений по скидкам, бонусам, кэшбекам, подаркам Tele2 предлагает для своих абонентов в программе лояльности «Больше». Около 100 предложений от 70 партнеров, таких как «Шоколадница», «ДоДо Пицца», «Папа Джонс» и других.

Во второй половине 2021 года компания обещает провести несколько крупных проектов, которые будут доступны не только для абонентов Tele2. Первый из них – это «Онлайн-парк», в рамках которого будут организованы кинопоказы, лектории, концерты от лучших диджеев и музыкантов.

Вторым проектом станет «Кинопарковка Tele2». В прошлом году он проходил на территории ТРЦ Мега, в этом году автокинотеатр под открытым небом будет организован в Набережных Челнах.

Не обошел Марат Кабанов и тему технического развития сети на территории республики. Он напомнил, что в прошлом году Татарстан вошел в список регионов с самой активной стройкой.

"Самое главное, что мы сделали в 2020 году - это очень активное развитие 4G-сети. На сегодняшний день на каждой базовой станции 2G есть оборудование 4G, это значит, что покрытие голосовыми услугами и скоростным интернетом в республике теперь одинаковое. Кроме того, мы реализовали проект агрегации частот, который позволил нам увеличить скорость 4G. В этом году мы продолжаем работать над улучшением покрытия, с начала года особенно активно строительство велось в таких районах Татарстана как Нурлатский, Сабинский, Альметьевский, Кукморский и Пестречинский", - подытожил Марат Кабанов.