Шесть санаториев Татарстана получат 16 млн рублей на развитие инфраструктуры

По итогам третьего этапа конкурса на предоставление субсидий на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий на территории Татарстана в финал вышли шесть санаториев. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«Общая сумма всех проектов за три этапа конкурса составила 28 млн рублей, из которых 16 млн рублей составляют субсидии. Санатории получат средства на закупку спортивного инвентаря, детских игровых площадок, замену лифтов. На средства субсидии будет создана инфраструктура, которая позволит расширить перечень предоставляемых услуг и повысить комфортабельность размещения туристов», - отметил он.

Три организации – участники первых двух этапов – смогли принять участие в третьем этапе и снова оказались в числе победителей конкурса. К примеру, одна из них находится в Зеленодольском районе РТ. Победитель первого конкурса успел реализовать проект, на который запрашивал средства. В начале ноября в лечебно-оздоровительном учреждении состоялось торжественное открытие детской спортивной площадки.