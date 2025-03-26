Шесть россиян пострадали во время пожара на судне у берегов Южной Кореи
Шесть россиян пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи.
Как сообщает ТАСС, сегодня в море в 8 км от порта Камчхон произошел пожар на российском рефрижераторном судне. В составе экипажа были 23 человека, из них 22 – россияне.
Все пострадавшие были быстро доставлены в медицинские учреждения Пусана, два тяжело пострадавших члена экипажа были доставлены на вертолете.
Возгорание было потушено через 40 минут. Южнокорейская морская полиция расследует обстоятельства инцидента.