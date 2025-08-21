Шесть проектов Татарстана стали победителями конкурса проектов создания городской среды

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды от Татарстана поступило 16 заявок, шесть из них вошли в число победителей. Об этом на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Не каждый оказывается в числе победителей конкурса. Вот, например, у Татарстана 16 заявок и только шесть победителей. Но остальным нельзя опускать руки – будут еще шансы в будущем году», – заявил он.

Особенную активность в плане заявок на конкурс он отметил на Дальнем Востоке. При этом Файзуллин призвал всех гостей форума прогуляться по Казани и познакомиться с ее благоустройством.