Общество 21 августа 2025 13:07

Шесть проектов Татарстана стали победителями конкурса проектов создания городской среды

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды от Татарстана поступило 16 заявок, шесть из них вошли в число победителей. Об этом на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Не каждый оказывается в числе победителей конкурса. Вот, например, у Татарстана 16 заявок и только шесть победителей. Но остальным нельзя опускать руки – будут еще шансы в будущем году», – заявил он.

Особенную активность в плане заявок на конкурс он отметил на Дальнем Востоке. При этом Файзуллин призвал всех гостей форума прогуляться по Казани и познакомиться с ее благоустройством.

#Ирек Файзуллин
