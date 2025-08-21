Шесть проектов Татарстана победили в конкурсе по созданию комфортной городской среды

Шесть из 16 заявок, поданных Татарстаном, стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его итоги были подвены сегодня на проходившем в Казани Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Впервые столица РТ приняла церемонию награждения.

Суммарно республика получила 474,3 млн рублей федерального гранта на реализацию новых общественных пространств. Они должны быть созданы в 2026-2027 годах, сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

С нынешнего года участвовать в конкурсе могут не только малые города и исторические поселения, но также села, поселки городского типа, признанные опорными населенными пунктами. Благодаря этому впервые приняли участие и сразу победили заявки из села Высокая Гора, поселков Аксубаево и Алексеевское. Кроме того, среди выигравших – города Кукмор, Тетюши и Мензелинск.

Подготовку заявок курирует Институт развития городов Татарстана. Работа ведется совместно с представителями администраций муниципалитетов и локальных сообществ.

От Высокой Горы выиграл проект по обновлению парка «Заказанье», от Аксубаева – инициатива по благоустройству территории, окруженной улицами Ленина, Советская и Романова, а от Алексеевского – проект по модернизации территории между улицей Казакова, площадью Советская и Соборной площадью.

В свою очередь от Кукмора выиграл проект по ревитализации центральных городских улиц – Ворошилова и Ленина, от Мензелинска – инициатива по благоустройству улицы Кариева, а от Тетюш – проект по возрождению улицы Малкина.