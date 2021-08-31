Шесть причин смотреть Wink в сентябре: главные премьеры видеосервиса

Окончание лета и начало делового сезона видеосервис Wink предлагает встретить пакетом комедий для зрителей всех возрастов и интересов. И как всегда только в Wink появятся новые фильмы и сериалы в искрометной озвучке Дениса Колесникова (Кураж-Бамбей).

Поклонники с нетерпением ждут третий сезон провинциально-пацанского комедийного сериала «Зёма» (18+), действие которого разворачивается в Пензе. В новых эпизодах заметно расширился актерский состав, в том числе за счет звезд российского шоу-бизнеса. Герои сериала немного повзрослели, но по-прежнему попадают в правдивые, жизненные и очень смешные истории. Первые два сезона «Зёмы» получили высшую оценку зрителей Wink (10 баллов), многие из которых жалеют, что эпизоды длятся всего до 20 минут.

Любителям французского кино и ромкомов подготовлен отличный подарок — цифровая премьера фильма «Влюбленный Ван Гог» (16+). Не самый удачливый по началу художник Лео Мадзотти расстается с влюбленной в него Элизой. Спустя десять лет Лео возвращается во Францию в зените славы и с женой-миллионершей, хозяйкой нью-йоркской галереи. И вот накануне персональной выставки он встречает давнюю любовь в компании с... Ван Гогом. Знаменитый живописец сходит с известного автопортрета, чтобы жениться на Элизе. Фантазийная ситуация на самом деле рассказывает о реальных превратностях любви. И пытается найти ответ на вопрос, что все-таки важнее — любовь или искусство?

Еще одна цифровая премьера сентября — комедия «Всё о сексе» (18+). О чем говорят неразлучные и беспечные подружки Морган, Кейси и Сэйдж? Обо всем: о карьере, еде, мечтах, мужчинах и, конечно, о сексе. Фильм можно рассматривать как остроумное художественное пособие для миллениалов по решению сексуальных проблем, хотя бы некоторых из них.

Если «Всё о сексе» представляет американский взгляд на эту тематику, то комедийный мини-сериал «Тиндер-80» (16+) — французский. Ретроистория рассказывает и показывает, каким был прообраз «Тиндера» в начале 1980-х. Трое студентов на окраине Парижа, несмотря на разногласия, пытаются сделать первый в мире сервис обмена эротическими сообщениями на базе инновационной для того времени услуги «Видеотекс». Сериал представляет забавные истории знакомств и обмена эротическим контентом за тридцать с лишним лет до появления популярной тематической социальной сети.

В эксклюзивном переводе Кураж-Бамбея в сентябре в Wink станет доступен третий сезон британского фэнтези-сериала «Призраки» (16+). Кстати, первые два сезона получили от зрителей видеосервиса очень высокую оценку (9,5 баллов). Молодоженам Элисон и Майку случайно достается в наследство старинный особняк. Пара счастлива появлению просторного жилья, но оказывается, что особняк плотно населен призраками разных эпох. С такими соседями, у каждого из которых свои представления и понимание жизни, точно не придется скучать. Ну и конечно, дополнительный динамизм придает фирменная озвучка и шутки Кураж-Бамбея.

Будут новинки и для самых маленьких зрителей. Только в видеосервисе Wink можно посмотреть мультсериал «Мальчик-пальчик» (0+), в сентябре появится новый сезон в русскоязычном переводе. Маленький герой сериала и его друг Муравей решают большие проблемы и учатся правилам жизни. Вместе они попадают в самые разные приключения и открывают для себя много нового.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.