Шесть премьер, 178 спектаклей, 15 тыс. зрителей: Бугульминский театр подвел итоги сезона

30 мая в Бугульминском русском государственном драматическом театре имени А. В. Баталова завершается 86-й театральный сезон. С октября по май в театре было выпущено в свет шесть премьер, сыграно 178 спектаклей, из них 17 — на гастролях и выездах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

По словам собеседницы агентства, для театра прошедший сезон был непростым. После пандемии театр открыл свои двери для публики 9 октября, но лишь с 50% наполняемостью зала. Однако и тогда зрители боялись находиться в местах массового скопления людей и в театр не спешили.

С середины марта этого года постановлением Правительства РТ наполняемость зрительного зала стала разрешена на 70%. Таковой она держится до сих пор, уточнила завлит.

Среди премьер успешно были представлены спектакль-концерт «Прощай, конферансье», драма «Танцы на праздник урожая», музыкальная комедия «Казанское полотенце», новогоднее представление «Новогодняя сказка», сказка «Три толстяка», комедии «Бешеные деньги» и «Номер с фруктами». Пять из шести премьер были поставлены на субсидию по федеральному проекту «Театры малых городов».

В ушедшем театральном сезоне спектакли бугульминцев увидели в Альметьевске, Бугуруслане, Туймазах, Лениногорске. А на сцене Бугульминского драмтеатра свои спектакли представили артисты из Альметьевска, Бугуруслана, Туймазов, Мензелинска.

«За сезон спектакли Бугульминского драматического театра увидели более 15 тыс. зрителей», — сообщила собеседница агентства.

Несмотря на то, что театр вышел в оффлайн-формат, в социальных сетях, на Youtube-канале периодически появляются ролики, открываются онлайн-доступы к спектаклям театра, накопив порядка 250 тыс. просмотров за сезон.

В мае коллектив театра побывал в столице Татарстана, участвуя в проекте «Казанские гастроли», инициированном Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Казанцам были представлены четыре спектакля на площадках отремонтированных культурных центров «Московский» и «Сайдаш».

С 1 июня в Бугульминском драмтеатре стартует летняя кампания. На сцене театра до обеда актеры будут играть сказки для детей, которые будут посещать культурное учреждение организованными группами из пришкольных, спортивных и оздоровительных лагерей.

После обеда начнутся репетиции спектакля по пьесе Алексея Толстого «Касатка» приезжего режиссера Владимира Хрущева.

«Хрущев несколько лет назад уже ставил в Бугульминском театре комедию „Клинический случай“ — это забавная история, которая приключилась в больнице под Рождество. Эта постановка украшала тогда новогодние театральные каникулы», — рассказала Юлия Исмагилова.

Фото: Денис Гапонов.