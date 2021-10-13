news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 октября 2021  17:10

Шесть поселков Кировского района Казани на сутки останутся без воды

news_top_970_100

15 октября в частном секторе Кировского района Казани отключат водоснабжение. Причина — работы по переврезке водопровода, вынесенного из зоны строительства автодороги-дублера Горьковского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Из-за проводимых работ водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 15 октября и до 9 утра следующего дня в домах поселков Калинина, Красная Горка, Новое Аракчино, Новое Юдино, Старое Аракчино, Юдино.

Жителей частного сектора просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут выезжать по заявкам, поступившим по телефону +7(843)231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».

#отключение воды
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное