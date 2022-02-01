Шесть победительниц конкурса «Мисс Татарстан» отправятся на «Мисс Россия»

Шесть победительниц конкурса «Мисс Татарстан» из-за пандемии пока еще не приняли участие во всероссийском конкурсе «Мисс Россия». Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказала обладательница титула «Мисс Татарстан 2022» Анна Артамонова.

«Шесть красивейших девушек нашей республики ждут участия в „Мисс Россия“», — рассказала она, отвечая на вопрос о дальнейшей подготовке ко всероссийскому конкурсу.

Обладательница титула отметила, что подготовка к конкурсу идет в ежедневном режиме. «Подготовка — это постоянное саморазвитие, здоровый образ жизни, занятия спортом, поэтому нельзя сказать, что вот сейчас я готовлюсь к конкурсу. Подготовка — это образ жизни, который приводит к победам в конкурсах», — отметила Артамонова.

Ралина Ахмадуллина, в свою очередь, рассказала, что пока видит себя моделью, однако в будущем планирует стать руководителем, так как сейчас получает образование в Казанском федеральном университете на кафедре менеджмента.

По словам заслуженного работника культуры РТ, ведущего, президента арт-резиденции Константина Хабенского «АртХаб» Михаила Волконадского, директор конкурса «Мисс Россия», которая приезжала на кастинг, отметила именно этих девушек — «Мисс Татарстан» Анну Артамонову и «Мисс Казань» Ралину Ахмадуллину.