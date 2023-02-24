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Шесть новых резидентов в Челнах планируют инвестировать в производство 825 млн рублей
В прошлом году в Набережных Челнах зарегистрировались шесть новых резидентов территории опережающего развития, которые планируют инвестировать в производство 825 млн рублей и создать дополнительно 283 новых рабочих места. Об этом на отчетной сессии в Автограде сообщил мэр города Наиль Магдеев.
«Это высокотехнологичные предприятия по производству светодиодных светильников, строительных материалов, полимерных изделий и другие», — обозначил градоначальник.
На сегодняшний день зарегистрировано 42 резидента ТОР «Набережные Челны». Действующие резиденты в прошлом году увеличили ранее заявленные показатели — капитальные вложения на 4,9 млрд рублей и рабочие места на 1 610 единиц. Резидентами во все уровни бюджета уплачено налогов на сумму более 15 млрд рублей, что в два раза превышает сумму налоговых льгот.
По словам спикера, ТОР «Набережные Челны» показывает рост капитальных вложений в три раза, а рабочих мест — в четыре раза.
«Рост количества новых производств бесспорно ведет к положительной динамике увеличения доли резидентов в объеме отгруженной продукции по городу. С 2016 года она выросла с 1,7% почти до 12%. Как видим, идет поступательный процесс диверсификации экономики города», — отметил мэр города.
За семь лет существования ТОР резидентами вложено 28,9 млрд рублей, создано 7 691 рабочее место. Самым крупным резидентом ТОР является умный завод «Хаир» с объемом инвестиций в 5 млрд рублей и созданием 836 рабочих мест.
Слайды: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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