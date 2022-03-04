В Челнах шесть насосных станций подготовлены к весеннему половодью

В Набережных Челнах к паводку подготовлены шесть насосных станций. По словам первого замруководителя исполкома Ильи Зуева, самое главное сейчас — не допустить никаких подтоплений. К обильному таянию снега город готов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

По поручению мэра Челнов Наиля Магдеева одна из насосных станций на БСИ появилась во время ремонтных работ Старосармановской улицы. Внутри нее расположены два новых насоса. Сейчас станция работает в автоматизированном режиме и не требует вмешательства человека — контролировать процесс можно удаленно. Пока воды нет, насосы отключены, но если будет подтопление, то насосы включат.

Как отмечает Илья Зуев, ситуация с весенним паводком контролируется и на пересечении улиц Вахитова и Мира, проспекта Дружбы народов на пересечении с Первой автодорогой. Там также есть насосные станции.

В круглосуточном режиме работу систем водоотведения контролирует предприятие автомобильных дорог (МУП «ПАД»). Сотрудники проводят профилактические мероприятия по очистке дождеприемных колодцев.

«В городе несколько тысяч ливневых колодцев. Мы их сейчас проверяем. Есть участки, где необходимо после зимнего периода очистить, чтобы не допустить скопления воды на улицах и тротуарах», — доложил Илья Зуев.