Шесть мостов, три дороги и 64 участка в РТ затоплены паводковыми водами

В Татарстане шесть низководных мостов, три автодороги и 64 участка затоплены паводковыми водами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Под подтопление попали низководные мосты в Азнакаевском, Нурлатском, Новошешминском и Агрызском районах, а также два моста под Буинском.

Казанка затопила дорогу в Арском районе у поселка Качелино. Река Малый Черемшан залила дорогу в Старом Камкино, а в Тюлячинском районе затоплен участок дороги у Екатериновки.

В зону подтопления попали 3 участка в поселке Ембулатово, 25 участков в поселке Молькеево, 10 – в селе Бик-Утеево. Также подтоплены 12 участков в селе Светлое Озеро, 7 участков в Турминском и 3 участка в поселке Бурнак Балтасинского района.