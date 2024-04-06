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Шесть мостов, три дороги и 64 участка в РТ затоплены паводковыми водами
В Татарстане шесть низководных мостов, три автодороги и 64 участка затоплены паводковыми водами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Под подтопление попали низководные мосты в Азнакаевском, Нурлатском, Новошешминском и Агрызском районах, а также два моста под Буинском.
Казанка затопила дорогу в Арском районе у поселка Качелино. Река Малый Черемшан залила дорогу в Старом Камкино, а в Тюлячинском районе затоплен участок дороги у Екатериновки.
В зону подтопления попали 3 участка в поселке Ембулатово, 25 участков в поселке Молькеево, 10 – в селе Бик-Утеево. Также подтоплены 12 участков в селе Светлое Озеро, 7 участков в Турминском и 3 участка в поселке Бурнак Балтасинского района.
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