Шесть медиков Татарстана стали заслуженными врачами республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил шестерым медработникам почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан». Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя РТ.

За заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд звания присвоены: заведующему акушерско-физиологическим отделением врачу – акушеру-гинекологу Буинской ЦРБ Миляуше Залалдиновой;

заведующей эндокринологическим отделением – врачу-эндокринологу горбольницы № 2 Набережных Челнов Гюзель Исхаковой;

заведующей отделением врачу – акушеру-гинекологу гинекологического отделения родильного дома Бугульминской ЦРБ Альфие Каримовой;

заведующей отделением общей врачебной практики – врачу-терапевту горбольницы №2 Набережных Челнов Ирине Маллабаевой;

врачу-неврологу неврологического отделения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Александру Стаценко;

врачу общей практики Нурлатской ЦРБ Семену Федотову.

Напомним, почетное звание «Заслуженный врач РТ» присваивается высокопрофессиональным врачам, научным, педагогическим и иным работникам, имеющим врачебную специальность, за заслуги в охране здоровья населения, повышении качества и доступности медицинской помощи, развитии медицинской науки, подготовке квалифицированных специалистов и другие заслуги.