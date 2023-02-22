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Шесть медиков Татарстана стали заслуженными врачами республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил шестерым медработникам почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан». Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя РТ.
За заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд звания присвоены: заведующему акушерско-физиологическим отделением врачу – акушеру-гинекологу Буинской ЦРБ Миляуше Залалдиновой;
заведующей эндокринологическим отделением – врачу-эндокринологу горбольницы № 2 Набережных Челнов Гюзель Исхаковой;
заведующей отделением врачу – акушеру-гинекологу гинекологического отделения родильного дома Бугульминской ЦРБ Альфие Каримовой;
заведующей отделением общей врачебной практики – врачу-терапевту горбольницы №2 Набережных Челнов Ирине Маллабаевой;
врачу-неврологу неврологического отделения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Александру Стаценко;
врачу общей практики Нурлатской ЦРБ Семену Федотову.
Напомним, почетное звание «Заслуженный врач РТ» присваивается высокопрофессиональным врачам, научным, педагогическим и иным работникам, имеющим врачебную специальность, за заслуги в охране здоровья населения, повышении качества и доступности медицинской помощи, развитии медицинской науки, подготовке квалифицированных специалистов и другие заслуги.
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