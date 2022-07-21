Шесть лет колонии получил казанец, который сломал позвоночник маленькому сыну

В Татарстане вынесен приговор 40-летнему жителю Казани. Мужчина признан виновным в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, с 2017 по 2021 год мужчина, находясь в нетрезвом виде, систематически угрожал расправой супруге и двум маленьким сыновьям. Так, в январе прошлого года пьяный казанец пришел домой и стал ломиться дверь и сыпать угрозами, а после стал избивать жену. За маму вступился младший сын. Однако агрессивный отец пнул ребенка ботинком в грудь, от чего мальчик упал. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника.

Мужчину задержали. Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на 6 лет.

