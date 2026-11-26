Шесть лет колонии общего режима получил 19-летний житель Высокогорского района Татарстана. Об этом сообщает Прокуратура РТ. Парня признали виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков.

Судом установлено, что не позднее 18 сентября 2025 года молодой человек через Интернет вступил в сговор с неким гражданином. После этого парень забрал из тайника сверток с запрещенным веществом общей массой свыше 220 грамма. Полученный наркотик он хранил дома, чтобы в дальнейшем его продать. Однако сбыть запрещенное вещество он не смог – к молодому человеку нагрянули полицейские, провели обыск и изъяли запрещенное вещество.

Вину подсудимый частично признал.