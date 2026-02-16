Шесть легионеров для «Ак Барса»: не проспят ли татарстанцы работу на трансферном рынке

Окончание хоккейного сезона в КХЛ - не за горами. Ряд опытных игроков, не связанных с клубами обязательствами, выйдет на рынок в статусе неограниченно свободных агентов. Кем потенциально может заинтересоваться «Ак Барс» и не упустят ли казанцы кандидатов из под носа в очередной раз - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

В КХЛ близится окончание «регулярки». «Ак Барсу» пора поднажать на трансферном рынке?

В КХЛ близится окончание сезона регулярного чемпионата. Впереди – плей-офф. У «Ак Барса» в «регулярке» осталось всего 13 матчей и они досрочно, как и ряд других фаворитов, оформили себе выход в плей-офф. Ориентировочно российские хоккейные клубы закончат играть в мае. После завершения сезона ряд опытных хоккеистов перейдет в статус НСА (неограниченно свободный агент). Отметим, что это игроки, достигшие 28-летнего возраста, которые могут искать новый клуб и заключать контракт, так как прежний клуб не имеет приоритетного права на заключение нового соглашения.

Команды, которые в текущем сезоне розыгрыш Кубка Гагарина пропустят, однозначно вплотную займутся работой на трансферном рынке. Долгоиграющих перспектив на розыгрыш Кубка «Ак Барс» в этом сезоне тоже не внушает. Возможно, менеджменту татарстанской команды уже сейчас стоит проявить себя наиболее активно именно в данном направлении. Особенно учитывая невезение казанцев на рынке трансферов перед стартом нынешнего чемпионата. Тем более, что в предстоящее межсезонье с некоторыми игроками абсолютно точно в Казани расстанутся. На кого татарстанцам стоит обратить внимание и за кого стоит особенно побороться?

Фото: metallurg.ru

Переманят ли Робина Пресса из КХЛ в европейский чемпионат?

Робин Пресс один из самых примечательных игроков оборонительного плана в КХЛ. 31-летний защитник «Металлурга» идет в топ-4 среди защитников, после Дамира Шарипзянова («Авангард»), Даниила Пыленкова (московское «Динамо») и Митчелла Миллера («Ак Барс»). На счету шведа 34 передачи и 4 шайбы в 51 матче при показателе полезности «+10». А также он один из лидеров среди защитников по броскам по воротам.

Кроме того, Пресс обладает габаритными данными, что также высоко ценится в КХЛ среди игроков оборонительной линии (рост 192, вес 95 кг). Его главные преимущества как защитника заключатся прежде всего в том, что он в процессе игры может поменять ход матча одним движением - силовым приемом или точным пасом, а также резко усилить давление в нужный момент. А благодаря врожденной дерзости и хладнокровию, Пресс может привнести в любую команду КХЛ в защите стабильность и уверенность. Он навязывает борьбу перед воротами и не боится подключаться к атакам, так что он способен работать как в разрушении, так и в созидании.

Правда вероятность того, что «Металлург» расстанется с таким хоккеистом очень мала. Напомним, что Пресс дебютировал в КХЛ в 2021 году в составе «Северстали». Это игрок Андрея Разина, с которым он вместе переехал в Магнитогорск. Робина также все устраивает в «Металлурге», тем более нынешний состав претендует в очередной раз на чемпионство и возможно не последнее.

В настоящий момент зарплата шведского форварда составляет 70 млн рублей (без учета бонусов – по данным «Спорт-экспресса»). Другой клуб КХЛ может заинтересовать защитника только большими финансовыми условиями. Еще одним возможным вариантом продолжения карьеры для Робина Пресса может стать НХЛ или другой сильнейший европейский чемпионат. Известно, что в Шведской хоккейной ассоциации в свое время Прессу настоятельно рекомендовали не продлевать контракт с той же «Северсталью», в силу предвзятых отношений к России в последние годы, но Пресс принял самостоятельное решение и остался в КХЛ.

Фото: hawk.ru

Адаптируется ли Лажуа к российскому чемпионату в другом клубе?

Леворукий защитник Максим Лажуа заслужил к себе особое внимание в нынешнем сезоне. 28-летний канадец пополнил ряды КХЛ на старте текущего чемпионата. Его контракт с «Авангардом» рассчитан до конца сезона-2025/26. За омичей он провел 58 матчей и отличился девятью голами и 26 передачами при положительном показателе полезности «+18». Он один из лидеров по блокированным броскам в лиге (56). До приезда в КХЛ среди сильных сторон Лажуа считались отличное катание, универсальность и умение играть под давлением.

Кроме того, на счету Лажуа 77 матчей в НХЛ, что значительно выше, чем у большинства легионеров, приезжающих из Северной Америки в Россию, у которых в большинстве своем опыт только в АХЛ. Лажуа, конечно, тоже большую часть времени провел во второй по значимости хоккейной лиге Онтарио. Он приехал в «Авангард» вслед за наставником Ги Буше. Под его руководством он ранее работал в клубе АХЛ в «Оттаве», где получал наибольшую игровую практику и показывал свой лучший хоккей. А затем игрок и специалист пересекались в НХЛ в «Торонто», где Ги Буше был в роли ассистента.

Судя по всему столь непродолжительные условия по контракту (до конца сезона-2025/26) Лажуа в «Авангарде» были предложены в связи с тем, что не было понятно, как 27-летний канадец сможет проявить себя в КХЛ и адаптируется ли в России. Пока у Лажуа это получается, но не исключено, что прямая заслуга в этом главного тренера Ги Буше. Сможет ли кто-то из тренеров КХЛ также раскрыть потенциал этого дебютанта? Приобретение 27-летнего канадского защитника другим клубом лиги может быть сопряжено с определенными рисками в силу некоторых обстоятельств. К слову, зарплата у канадца не такая уж и высокая, и составляет порядка 40 млн рублей (согласно информации телеграм-канала Михаила Зислиса).

Фото: hctraktor.org

Какой клуб КХЛ удовлетворит потребности Гросса?

Джордан Гросс проводит свой второй сезон в КХЛ. Первым его клубом в России стало минское «Динамо». В сезоне-2024/25 он сыграл 66 матчей в «регулярке» за бело-голубых и заработал 40 (7+33) очков при показателе «+14». На старте текущего чемпионата 30-летний канадец перешел в «Трактор». Со слов самого защитника, данный переход дался ему тяжело, так как ему очень нравилось в Минске. Контракт с челябинским клубом рассчитан лишь до конца текущего сезона. По данным «Спорт-экспресса», его зарплата составляет 70 млн рублей.

Гросс выделяется лидерскими качествами, хорошим катанием и контролем шайбы. 30-летний канадец не обладает высоким ростом, но зато имеет крепкое телосложение (рост 178, вес 86 кг), что также делает его конкурентным в единоборствах. При этом он очень мобилен и эффективно действует как в защите, так и в нападении. В настоящий момент в его активе 8 шайб, 23 результативные передачи в 51 матче за «Трактор».

Известно, что основной мотивацией перехода в «Трактор» для Джордана Гросса стали спортивные достижения и перспективы команды в плей-офф. При этом в нынешнем сезоне челябинцы демонстрируют уровень хуже, чем минчане. Так что с большой долей вероятности Гросс снова будет искать вариант в России с другим клубом, ориентируясь спортивными и денежными мотивациями. Учитывая его потребности, обеспечить такой уровень зарплаты может только топ-клуб.

Фото: hawk.ru

Останется ли Потуральски в «Авангарде»?

Эндрю Потуральски из «Авангарда» является дебютантом КХЛ в нынешнем сезоне. В российскую лигу 32-летний канадец приехал в статусе звезды АХЛ, где он стал рекордсменом и обладателем Кубка Колдера. Потуральски быстро адаптировался к новой лиге. Он стал главным снайпером омичей на старте сезона и ключевым игроком большинства. В этом сезоне на его счету 22 шайбы и 35 результативных передач в 55 матчах. Кстати, один из его выдающихся матчей в КХЛ выдался в сентябре против татарстанцев в Казани. В этой встрече он заработал 4 (1+3) очка.

Потуральски является системным и дисциплинированным игроком «Авангарда» и не всегда его полезность отражена в статистике. Этот праворукий нападающий способен принести пользу и усилить любую команду КХЛ. Отметим, что нынешняя зарплата хоккеиста составляет 70 млн рублей (по информации телеграм-канала Михаила Зислиса). Помимо этого Потуральски мог бы заработать еще 50 млн, если бы вошел в тройку лучших игроков регулярного чемпионата по статистическим показателям, но пока 32-летний канадец идет в десятке.

Фото: hctraktor.org

Удастся ли «Ак Барсу» перехватить трансфер Ливо?

Джошуа Ливо, перешедший в текущем сезоне из «Салавата Юлаева» в «Трактор», был одним из главных и желанных трансферов «Ак Барса». Однако в Казани этого игрока упустили. В предстоящее летнее межсезонье 32-летний канадец снова выйдет на рынок в статусе свободных агентов. Может быть в этот раз татарстанцам удастся перехватить это трансфер?

Напомним, что это третий сезон Ливо в КХЛ. Он уже абсолютно адаптировался к российской лиге. К сожалению, в «Тракторе» в этом сезоне канадец уже не повторит свою прошлогоднюю статистику в уфимском клубе. В регулярном сезоне-2024/25 за «Салават Юлаев» он набрал 80 очков, из которых 49 шайб и 31 передача в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата.

Виной нынешней сниженной результативности Ливо – не самые удачные выступления челябинцев в текущем чемпионате, приложенные к нестабильной обстановке внутри команды, в том числе из-за тренерских перестановок. Напомним, что в средине сезона команду покинул главный тренер – канадский специалист Бенуа Гру.

Несмотря на это в текущем чемпионате Ливо продолжает выдавать пусть и не запредельную, но стабильную статистику – очко за игру. На сегодняшний день в его активе 51 (22+29) очко в 51 матче. При этом Ливо не выделяется высокой скоростью или мощными силовыми приемами, несмотря на внушительные габариты (рост 190 см, вес 90 кг), но обладает мощным кистевым броском и ценится игрой в равных составах.

Фото: hc-avto.ru

Кому пригодится универсальность Буше?

Один из рекордсменов по количеству проведенных сезонов в КХЛ за последние несколько лет является Рид Буше. В российской лиге он с 2020 года. Большую часть времени американский форвард провел в «Авангарде». В сезоне-2021/22 он был обменян на денежную компенсацию в ярославский «Локомотив». На тот момент сторона хоккеиста отклонила предложение «Авангарда» в рамках потолка зарплат. Правда уже на следующий сезон Буше вернулся обратно в Омск.

История сотрудничества омичей и американского нападающего закончилась в прошлом сезоне. В настоящем – Буше игрок «Автомобилиста» до конца текущего сезона с зарплатой в 90 млн рублей в год. 32-летний американец показывает стабильность в новой команде и уверенно идет к своей прошлогодней статистике. На его счету 42 (17+25) очков в 43 матчах.

В плей-офф Буше сильный и незаменимый игрок. Он доказал это своими статистическими показателями из сезона в сезон. Американец является разноплановым форвардом. Он обладает голевым чутьем и в то же время может побыть в роли плеймейкера, и побороться за шайбу. Кроме того, американский нападающий известен своим умением игры в меньшинстве.