Шесть конкурсанток из Татарстана победили в конкурсе «Мисс и миссис бизнес Россия 2025»
В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия – 2025». Делегация из Татарстана получила награду в номинации «Самый масштабный региональный проект 2025 года».
Проект «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан» участвует в конкурсе третий год подряд. В 2025 году команда региона вновь заняла лидирующую позицию.
По итогам финала из девяти участниц от Татарстана шесть получили титулы.
- Элина Гарипова – Леди Бизнес Россия 2025;
- Рита Хабирова – Мисс Бизнес Россия 2025;
- Ландыш Королькова – People choice Бизнес Россия 2025;
- Лилия Валиуллина – I Вице-миссис Бизнес Россия 2025;
- Анастасия Баранова – I Вице-мисс Бизнес Россия 2025;
- Эльмира Гатауллина – II Вице-миссис Бизнес Россия 2025.
Подготовка к конкурсу включала тренинги, репетиции и организационную работу.
Финал конкурса собрал представительниц из разных регионов страны. Конкурс направлен на поддержку женского предпринимательства и развитие деловой активности.