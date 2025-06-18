Шесть конкурсанток из Татарстана победили в конкурсе «Мисс и миссис бизнес Россия 2025»

Фото: Олег Перешеин

В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия – 2025». Делегация из Татарстана получила награду в номинации «Самый масштабный региональный проект 2025 года».

Проект «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан» участвует в конкурсе третий год подряд. В 2025 году команда региона вновь заняла лидирующую позицию.

По итогам финала из девяти участниц от Татарстана шесть получили титулы.

Элина Гарипова – Леди Бизнес Россия 2025;

– Леди Бизнес Россия 2025; Рита Хабирова – Мисс Бизнес Россия 2025;

– Мисс Бизнес Россия 2025; Ландыш Королькова – People choice Бизнес Россия 2025;

– People choice Бизнес Россия 2025; Лилия Валиуллина – I Вице-миссис Бизнес Россия 2025;

– I Вице-миссис Бизнес Россия 2025; Анастасия Баранова – I Вице-мисс Бизнес Россия 2025;

– I Вице-мисс Бизнес Россия 2025; Эльмира Гатауллина – II Вице-миссис Бизнес Россия 2025.

Подготовка к конкурсу включала тренинги, репетиции и организационную работу.

Финал конкурса собрал представительниц из разных регионов страны. Конкурс направлен на поддержку женского предпринимательства и развитие деловой активности.