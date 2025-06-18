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Общество 18 июня 2025 18:40

Шесть конкурсанток из Татарстана победили в конкурсе «Мисс и миссис бизнес Россия 2025»

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Шесть конкурсанток из Татарстана победили в конкурсе «Мисс и миссис бизнес Россия 2025»
Фото: Олег Перешеин

В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия – 2025». Делегация из Татарстана получила награду в номинации «Самый масштабный региональный проект 2025 года».

Проект «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан» участвует в конкурсе третий год подряд. В 2025 году команда региона вновь заняла лидирующую позицию.

По итогам финала из девяти участниц от Татарстана шесть получили титулы.

  • Элина Гарипова – Леди Бизнес Россия 2025;
  • Рита Хабирова – Мисс Бизнес Россия 2025;
  • Ландыш Королькова – People choice Бизнес Россия 2025;
  • Лилия Валиуллина – I Вице-миссис Бизнес Россия 2025;
  • Анастасия Баранова – I Вице-мисс Бизнес Россия 2025;
  • Эльмира Гатауллина – II Вице-миссис Бизнес Россия 2025.

Подготовка к конкурсу включала тренинги, репетиции и организационную работу.

Финал конкурса собрал представительниц из разных регионов страны. Конкурс направлен на поддержку женского предпринимательства и развитие деловой активности.

Фото: Олег Перешеин

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