Шесть команд сыграют в финальном этапе республиканских соревнований «Кожаный мяч»

В среду, 23 июня, в Казани стартует финальный этап республиканских соревнований «Кожаный мяч-2021». В турнире примут участие шесть команд юношей 2008-2009 годов рождения.

За право называться сильнейшим коллективом в республике сыграют между собой «Труд» (Чистополь), «Олимп» (Мамадыш), «Эверест» (Высокая Гора), «СШ №3» (Зеленодольск), «СШ №2» (Бугульма) и СШОР Вахитовского района Казани.

В первом туре сыграют: СШОР Вахитовского района Казани – «Эверест», «СШ №3» – «Олимп» и «Труд» – «СШ №2». Матчи пройдут на стадионе «Рубин».

Там же, с 28 июня пройдет финальная часть республиканского турнира среди футболистов 2010-2011 годов рождения. В нем сыграют также шесть клубов: «Чистополь», «Строитель» (Набережные Челны), «Пестрецы», «СШ №3» (Зеленодольск), «СШ №2» (Бугульма) и СШОР Вахитовского района Казани.

Победители соревнований будут представлять Татарстан на всероссийском этапе турнира «Кожанный мяч».