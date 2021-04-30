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Ру Тат
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30 апреля 2021  15:40
Сергей Гаврилов

Шесть игроков «Зенита-Казани» получили вызов в сборную России 

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Названы фамилии игроков «Зенита-Казани», получивших вызов в сборную России для подготовки к Лиге Наций, Олимпиаде в Токио и чемпионату Европы. Однако их клубная принадлежность указана по данным на конец прошлого сезона, сообщает пресс-служба казанской команды.

Из 25 человек, указанных в списке, шесть представителей «Зенита»: связующий Александр Бутько, блокирующий Артем Вольвич, диагональный Максим Михайлов, доигровщики Федор Воронков и Андрей Сурмачевский и либеро Валентин Голубев. В пресс-службе клуба напомнили, что Бутько в новом сезоне будет защищать цвета кемеровского «Кузбасса».

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