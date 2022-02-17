Шесть игроков из Казани сыграют на чемпионате Европы по регби на снегу

Игроки казанской «Энергии» составят костяк сборной России по регби на снегу на предстоящем чемпионате Европы в Москве. Он начнется через неделю. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный тренер сборной страны и казанской «Энергии» Павел Калашкин.

«Я надеюсь, что часть игроков «Энергии» будет составлять костяк сборной России. На попадание в нее претендуют шесть человек. При этом конкуренция высока, хорошие команды в Самарской, Московской областях и других регионах», - отметил собеседник.

Напомним, что казанская «Энергия» — пятикратный победитель чемпионата России по регби на снегу. Первый в истории чемпионат Европы в этой дисциплине также остался за россиянами: в 2019 году в Москве они стали сильнейшими.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» ранее сообщала, что в Казани 19 и 20 февраля пройдет чемпионат России по регби на снегу, где «Энергия» будет одним из претендентов на очередной титул.