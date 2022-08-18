Шесть городов Татарстана получили полмиллиарда рублей на создание парков и скверов

В этом году шесть городов Татарстана выиграли во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Победителями стали Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск. В общей сложности республика получила 510 млн рублей федерального гранта на создание общественных пространств.

Грант получили проекты, которые уже были участниками Всероссийского конкурса малых городов, но в этом году архитекторы и эксперты пересмотрели заложенные проектные решения. Кроме того, впервые специалисты провели события на территориях-участницах до благоустройства, протестировав идеи разработчиков. Это позволило убедиться, что выбранные территории востребованы у местных жителей, пояснили в Институте развития городов РТ.

Фото: парк Алтынова в Зеленодольске

В категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек» гранты по 95 млн рублей выиграли «Шишкинские пруды» в Елабуге, парк Алтынова в Зеленодольске, спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул.Менделеева в Лениногорске.

В категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» выиграл заинский парк «Молодежный», сумма гранта – 85 млн рублей. по 70 млн рублей выиграли лаишевский культурно-рекреационный кластер «Белые горы» и социально-культурный центр город «Болгар Спасский».

Фото: социально-культурный центр в Болгаре

Напомним, в этом году Татарстан участвует во всероссийском конкурсе в шестой раз. С 2018 по 2021 годы победителями от республики стали 32 общественных пространства, 26 проектов уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета превысила 2 млрд рублей.