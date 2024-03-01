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Шесть домов в Кировском районе Казани остались без воды из-за аварии на сетях
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В Кировском районе Казани из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» по улице Ягодинская отключена холодная вода. Ее не будет до окончания ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале администрации района.
Без воды остались дома № 68, 70 по Поперечно-Базарной и дома № 23, 27, 35, 37 по Ягодинской.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону аварийной службы 231-62-60.
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