Шесть домов в Кировском районе Казани остались без воды из-за аварии на сетях

В Кировском районе Казани из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» по улице Ягодинская отключена холодная вода. Ее не будет до окончания ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале администрации района.

Без воды остались дома № 68, 70 по Поперечно-Базарной и дома № 23, 27, 35, 37 по Ягодинской.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону аварийной службы 231-62-60.