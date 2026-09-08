Шесть церквей и две мечети Татарстана включат в реестр ОКН

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Рыбно-Слободском районе Татарстана шесть православных храмов и две старинные мечети включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Решение принято по итогам государственных историко-культурных экспертиз. Ранее статус объектов культурного наследия получили еще 15 исторических памятников района, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Статус объекта культурного наследия регионального значения получит Соборная мечеть в селе Балыклы-Чукаево на улице Центральной, 2. Каменную мечеть построили в 1897 году вместо обветшавшего деревянного здания. Средства на строительство предоставил Галиахмет-бай из Оренбургской губернии.

Историки предполагают, что под этим именем мог скрываться купец Ахмед Галиевич Хусаинов, известный благотворительной деятельностью в сфере просвещения. Через год после строительства мечети при ней открылась начальная мусульманская школа – мектеб. За свою жизнь Хусаинов построил в округе четыре мечети.

В реестр также включат Первую Соборную мечеть начала XX века в селе Юлсубино на улице Мусы Джалиля, 37а. Здание считается образцом татарской культовой архитектуры начала прошлого столетия и выполнено в стиле рационального неоклассицизма. Среди его архитектурных особенностей эксперты выделяют восьмигранный минарет, увенчанный высоким шатром.

Статус объекта культурного наследия регионального значения получит Владимирско-Богородицкая церковь в селе Урахча на улице Ленина. Храм, история которого связана с 1721, 1814 и 1901 годами, считается одним из старейших в Рыбно-Слободском районе.

В начале XX века его приход также был одним из наиболее многочисленных старообрядческих приходов Лаишевского уезда. Особым почитанием среди верующих пользовался точный список с чудотворной Владимирской иконы Божией Матери.

В 1930-е годы церковь закрыли, колокольню разобрали, а здание стали использовать как склад. Позднее храм вернули верующим. Сейчас в нем проходят богослужения и продолжается восстановление исторического здания.

Еще один Владимирско-Богородицкий храм, который включат в реестр, находится в селе Шумбут на улице Подгорной, 24. Церковь построили в 1787 году на средства графа Ивана Илларионовича Воронцова – сенатора, действительного камергера и президента Вотчинной коллегии в Москве.

По оценке эксперта, храм представляет архитектурную и художественную ценность как пример культового сооружения в стиле барокко с элементами классицизма.

Особо почитаемую жителями Шумбута чудотворную икону Христа Спасителя некоторое время хранили в одной из церквей Чистополя. По настоянию верующих ее впоследствии вернули в село, при этом поток паломников к святыне не прекратился.

В 1937 году, во время гонений на церковь, Владимирский храм закрыли, а здание отдали под склад. В результате его внутреннее убранство было утрачено, а кирпичные стены постепенно ветшали. В 1992 году церковь вернули верующим. Масштабная реконструкция завершилась в 2016 году, после чего храм освятили.

Объектами культурного наследия регионального значения также станут Покровская церковь 1756 и 1904 годов в селе Гремячка на улице Александрова, Вознесенская церковь 1874–1880 годов в селе Шумково на улице Верхней, 2, Михаило-Архангельская церковь 1840 года в селе Большая Кульга на улице Центральной, 2Б, а также Богоявленская церковь 1889 и 1903 годов в селе Анатыш на улице Центральной, 37.