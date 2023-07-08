news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 8 июля 2023 19:04

Шесть человек, включая троих детей, пострадали в аварии в Заинском районе

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Рядом с селом Аксарино в Заинском районе произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © очевидцы

Лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате пострадали шесть человек. Из них – три ребенка.

Фото: © очевидцы

Пострадавших госпитализировали в разной степени тяжести.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное