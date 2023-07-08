news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шесть человек, включая троих детей, пострадали в аварии в Заинском районе
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Рядом с селом Аксарино в Заинском районе произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате пострадали шесть человек. Из них – три ребенка.
Пострадавших госпитализировали в разной степени тяжести.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2