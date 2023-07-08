Шесть человек, включая троих детей, пострадали в аварии в Заинском районе

Рядом с селом Аксарино в Заинском районе произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © очевидцы

Лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате пострадали шесть человек. Из них – три ребенка.

Фото: © очевидцы

Пострадавших госпитализировали в разной степени тяжести.