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Происшествия 3 июня 2023 11:42

Шесть человек, включая троих детей, погибли в ДТП в Нижегородской области

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В аварии в Нижегородской области погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, авария произошла на 554 километре трассы Москва — Уфа.

Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газон».

В результате аварии погибли три ребенка и трое взрослых.

#смертельное дтп #Нижегородская область
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