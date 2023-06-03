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Шесть человек, включая троих детей, погибли в ДТП в Нижегородской области
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В аварии в Нижегородской области погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, авария произошла на 554 километре трассы Москва — Уфа.
Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газон».
В результате аварии погибли три ребенка и трое взрослых.
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