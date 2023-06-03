Шесть человек, включая троих детей, погибли в ДТП в Нижегородской области

В аварии в Нижегородской области погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, авария произошла на 554 километре трассы Москва — Уфа.

Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газон».

В результате аварии погибли три ребенка и трое взрослых.