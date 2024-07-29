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Происшествия 29 июля 2024 09:53

Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки между шлюзами канала в Карелии

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Шесть человек пропали без вести после того, как в Карелии размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, передает РИА Новости.

Как сообщает глава республики Артур Парфенчиков, в зоне аварии работают подразделения пожарной части, на место аварии дополнительно направлена группировка МЧС России по РК.

«Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация», – добавил он.

#карелия
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