Шесть человек пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом в ТЦ Сиднея

На востоке австралийского Сиднея был эвакуирован торговый центр, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала ABC, в ТЦ вооруженный ножом мужчина напал на посетителей.

По предварительной информации, в результате нападение пострадали шесть человек, среди которых ребенок.