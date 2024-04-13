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Происшествия 13 апреля 2024 10:38

Шесть человек пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом в ТЦ Сиднея

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На востоке австралийского Сиднея был эвакуирован торговый центр, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала ABC, в ТЦ вооруженный ножом мужчина напал на посетителей.

По предварительной информации, в результате нападение пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

#террорист
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