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Шесть человек пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом в ТЦ Сиднея
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На востоке австралийского Сиднея был эвакуирован торговый центр, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала ABC, в ТЦ вооруженный ножом мужчина напал на посетителей.
По предварительной информации, в результате нападение пострадали шесть человек, среди которых ребенок.
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