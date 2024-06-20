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Происшествия 20 июня 2024 09:53

Шесть человек пострадали, один погиб при пожаре в производственном здании в городе Обь

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В городе Обь Новосибирской области произошел смертельный пожар на производственной базе компании "Ретэко", специализирующейся на утилизации опасных отходов предприятий, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате возгорания в одном из зданий компании погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. На данный момент площадь охваченной огнем территории продолжает устанавливаться.

К ликвидации пожара и проведению связанных с ним аварийно-спасательных работ привлечены соответствующие силы и средства экстренных служб Новосибирской области.

#крупный пожар
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