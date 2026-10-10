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Происшествия 10 октября 2026 10:39

Шесть человек получили ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область

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При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали 6 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Двоим медики оказали помощь на месте. Четверо были доставлены в больницы, после обработки ран двоих отправили на амбулаторное лечение. В медучреждениях находятся два человека, их состояние – средней тяжести. Одному раненому оказывают экстренную хирургическую помощь», – рассказал Слюсарь.

Также повреждения получили несколько жилых и частных домов и два судна в Азове. На местах работают экстренные службы.

Всего над регионом ночью уничтожили более 100 украинских БПЛА, отметил губернатор.

#атака БПЛА
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