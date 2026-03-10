Шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

Шесть человек погибли и еще 37 получили ранения в результате ракетной атаки на Брянск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены. Все доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь», – написал он в Телеграм-канале.

Как передает ТАСС, в больницы были доставлены 35 раненых, часть из них находится в тяжелом состоянии. В городе эвакуируют более 25 человек, находящихся в убежище.

Цех одного из предприятий в Брянске поврежден в результате ракетного удара ВСУ. Об этом доложил главе региона Александру Богомазу начальник Главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин.