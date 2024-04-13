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Шесть человек погибли в результате нападения в ТЦ в Сиднее
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В результате нападения мужчины с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.
Еще как минимум семь человек пострадали.
Полиция Австралии не исключает, что нападение в Сиднее было актом терроризма.
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