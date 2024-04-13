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Происшествия 13 апреля 2024 12:58

Шесть человек погибли в результате нападения в ТЦ в Сиднее

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В результате нападения мужчины с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.

Еще как минимум семь человек пострадали.

Полиция Австралии не исключает, что нападение в Сиднее было актом терроризма.

#теракт
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