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Происшествия 23 мая 2024 09:24

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ «Снегирь» в Подмосковье

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В СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья случился крупный пожар, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в двухэтажном доме. В результате пожара погибли шесть человек, еще одну женщину доставили в больницу с ожогами.

По данным агентства, площадь пожара составила 80 квадратных метров, дом был охвачен огнем целиком.

На месте работают огнеборцы.

#смертельный пожар
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