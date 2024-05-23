Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ «Снегирь» в Подмосковье

В СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья случился крупный пожар, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в двухэтажном доме. В результате пожара погибли шесть человек, еще одну женщину доставили в больницу с ожогами.

По данным агентства, площадь пожара составила 80 квадратных метров, дом был охвачен огнем целиком.

На месте работают огнеборцы.