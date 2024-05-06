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Шесть человек погибли и 35 пострадали при атаке дронов на автобус в Белгородской области
Шесть человек погибли и более 30 пострадали при атаке дронов на два автобуса в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
Две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе.
«Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм», – указал Гладков в своем телеграм-канале. ⠀
По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. На месте работают все оперативные службы.
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