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Шесть человек госпитализированы после лобового столкновения легковушек под Челнами
В Тукаевском районе в аварии пострадали шесть человек, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.
Авария произошла на трассе Челны – Сарманово.
По предварительным данным, водитель «Лады Калина» при движении в сторону деревни Ташкичу выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта».
В результате один из автомобилей вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево.
Водителя и пассажира «Гранты» доставили в больницу, после чего автовладельца отпустили домой, а второго мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и травмой ноги.
Кроме того водитель и три пассажира «Гранты», включая годовалого малыша, получили травмы головы, переломы и ушибы.
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