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Руc Тат
Происшествия 23 сентября 2023 13:55

Шесть человек госпитализированы после лобового столкновения легковушек под Челнами

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В Тукаевском районе в аварии пострадали шесть человек, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

Авария произошла на трассе Челны – Сарманово.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

По предварительным данным, водитель «Лады Калина» при движении в сторону деревни Ташкичу выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта».

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате один из автомобилей вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Водителя и пассажира «Гранты» доставили в больницу, после чего автовладельца отпустили домой, а второго мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и травмой ноги.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Кроме того водитель и три пассажира «Гранты», включая годовалого малыша, получили травмы головы, переломы и ушибы.

#ДТП с пострадавшими
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