Шесть человек госпитализированы после лобового столкновения легковушек под Челнами

В Тукаевском районе в аварии пострадали шесть человек, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

Авария произошла на трассе Челны – Сарманово.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

По предварительным данным, водитель «Лады Калина» при движении в сторону деревни Ташкичу выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта».

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате один из автомобилей вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Водителя и пассажира «Гранты» доставили в больницу, после чего автовладельца отпустили домой, а второго мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и травмой ноги.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Кроме того водитель и три пассажира «Гранты», включая годовалого малыша, получили травмы головы, переломы и ушибы.