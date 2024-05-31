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СВО 31 мая 2024 17:13

Шесть беспилотников перехватили или уничтожили в Белгородской области

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Вечером системы противовоздушной обороны РФ вновь пресекли попытку ВСУ атаковать объекты на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО сбили или перехватили шесть украинских беспилотников самолетного типа.

#спецоперация на Украине
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