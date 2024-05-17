Сессии, заседания, финал турнира молодых поваров: стартует четвертый день KazanForum

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В столице Татарстана стартует четвертый день XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Сегодня ожидается обширная программа мероприятий – сессии, круглые столы, заседания, финал турнира молодых поваров исламских стран, а также церемония закрытия Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС.

Так, Раис Татарстана Рустам Минниханов примет участие в ряде событий, в том числе в сессиях «Партнерское финансирование в России: новый опыт, первые оценки», «Развитие мультимодальных международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока» и пр.

Федеральные министерства и ведомства также организуют ряд мероприятий: на сессии Минпромторга РФ обсудят потенциальные площадки для локализации производства российских компаний в странах – членах ОИС («Свободные экономические зоны и индустриальные парки в странах ОИС – Новые возможности для международной промышленной кооперации»), на сессии Минкульта обсудят актуальные вопросы и перспективы развития сферы культуры и искусства, а также креативных индустрий с участием представителей стран – участниц ОИС («Россия – Исламский мир: культура, образование, бизнес стратегии интеграционного взаимодействия») и пр.

Во второй половине дня пройдет пленарное заседание «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС», на котором подведут итоги работы форума и определят планы и перспективы развития взаимовыгодных отношений России и стран ОИС во благо мирового населения в рамках гармонизации международных процессов и достижения баланса устойчивого глобального роста.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Подробнее о новинках этого года – в материале «Татар-информа». Полную программу событий на сегодняшний день можно посмотреть на официальном сайте форума.