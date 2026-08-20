Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы на юниорском Гран-при

Фото: скриншот из видео трансляции

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов захватили лидерство после исполнения короткой программы в парном катании на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане.

Спортсмены чисто выполнили тройной подкрут, тройной выброс и двойной аксель, получив за свой прокат 65,54 балла. Этот результат позволил им уверенно опередить ближайших преследователей.

На втором месте расположилась китайская пара Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо с результатом 53,88 балла. Замыкают тройку лидеров их соотечественники Ван Чэньлин и Чэнь Юнчжэн, которые получили за свой прокат 49,61 балла.

Напомним, турнир в Сиане стал первым международным стартом для российских фигуристов за последние четыре года.

Соревнования проходят с 20 по 22 августа, отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.