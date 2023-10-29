Сэсэгма Бубеева: «У всех российских политиков есть свой шаман. Даже у Путина»

Сэсэгма Бубеева: «В Татарстане так же радушно, тепло, душевно, как в Бурятии, чувствуется свой национальный колорит, мы максимально почувствовали эту ауру»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Казани было все, что есть в Москве, начиная с метро и кончая фастфудами»

– Сэсэгма Викторовна, как вы оказались в Татарстане?

– В 2012 году меня пригласили в Казань открывать сеть клиник тибетской медицины. До этого я жила в Бурятии, какое-то время работала в Москве, потом уехала обратно в Улан-Удэ. В Татарстан приехала, можно сказать, наобум, никого и ничего здесь не зная.

– И как вам здесь показалось?

– Нам с мужем сразу понравилось. Когда близкие и друзья просили сказать в двух словах, что такое Татарстан и Казань, я отвечала: бурятская простота и московская инфраструктура. В Татарстане так же радушно, тепло, душевно, как в Бурятии, чувствуется свой национальный колорит, мы максимально почувствовали эту ауру. И в то же время в Казани было все, что есть в Москве, начиная с метро и кончая разными фастфудами.

– А какое у вас образование?

– Педагогическое, я учитель родного языка. Собственно, сейчас я и работаю по профессии – преподаю бурятский язык в Многонациональной воскресной школе Казани. Просто у меня неплохие организаторские способности, и тогда, в 2012-м, моей задачей был запуск клиник с нуля, начиная с лицензирования, взаимодействия с СЭС и т.д. Три года я работала генеральным директором этой сети, открыла еще две клиники, а потом ушла «с концами» в сферу образования и общественной деятельности.

– Эти клиники сейчас работают?

– Да.

– А ваш интерес к шаманизму возник не через медицину? Или он, как я где-то читал, заложен в каждом буряте?

– Ну, в каждом бурятском роде есть свой шаман, это точно.

– А сколько родов у бурят?

– Много. Начнем с того, что у бурят пять главных тотемных племен: эхириты, булагаты, хори-буряты, хонгодоры и табангуты (селенгинцы). В каждом племени множество родов, или кланов, и у каждого из них есть свой шаман, который молится за весь род.

«В каждом бурятском роде есть свой шаман, это точно» Фото: предоставлено Сэсэгмой Бубеевой

«А на завтрашний день они садятся в лодку, и их уже не находят»

– То есть шаман общается с тотемным животным?

– Да, он его и видит, и общается – точнее, обращается за помощью. У нас есть места, где поклоняются именно тотемному животному, то есть духу рода. Помимо этого, есть духи местности. Иногда это один дух – и местности, и рода. А так вся Бурятия буквально напичкана духами. Куда ни пойди, все священно, ничего нельзя осквернять. Буряты в это свято верят. Даже когда мы едем по дороге, мы постоянно камлаем, преподнося зерна, монетки или даже спички. Есть совсем святые места, где мы останавливаемся, или, если нет времени, водитель сигналит – приветствует местных духов.

На Байкале даже самые неверующие начинают во все верить. Я как-то возила туда гостей из Татарстана. Они светские люди, сразу сказали: «О нет, мы во все это не верим». Но когда пару раз нас чуть не долбануло, стали поклоняться так же, как и мы, лишь бы все хорошо было в дороге. На Байкале много таких историй, когда человек приезжает с неким снобизмом, и очень скоро ему прилетает по шапке.

Так что когда приедете в Бурятию отдыхать, сначала поприветствуйте духов местности. Чтобы все прошло без приключений.

– Знаменитости, видимо, тоже приезжают?

– Конечно. Например, приезжал Стивен Сигал, который нашел у себя в роду предка-бурята. Эта поездка особо не светилась, я о ней знаю от своего дяди, он работает в Правительстве Бурятии и организовывал эту встречу.

– И что, Сигал тоже снобом приехал?

– Нет, наоборот, со всем уважением. Он, конечно, считает себя буддистом, но земли вокруг Байкала – это все-таки жестко шаманское. И Сигал вел себя очень достойно. С духом Байкала разговаривал. Дядя рассказал, что он категорически не пьет водку, только красное вино. А на Байкале нельзя пить красное вино…

– Почему?

– Ну, это как бы кровь. У нас камлают либо молочной водкой, либо просто водкой. И вот когда Сигалу сказали покамлать водкой, он не стал отнекиваться, а принял это, уважил, выпил рюмку. И когда он ушел поговорить с Байкалом и помолиться, Байкал вдруг начал успокаиваться. А омули, которых он поймал и выпустил обратно, спокойно ушли, а не всплыли кверху брюхом, как это бывает у других. Вот такие интересные случаются явления, когда приходит духовный человек, не для галочки, а ради духовного обогащения.

– Вы сказали, что тем, кто ведет себя неподобающе, попадает по шапке. Как, например?

– По-разному – кто-то тонет, у кого-то внезапная драка. Я сама из Баргузинского района, это как раз возле Байкала, так что с детства наслышана о таких историях. Приехали москвичи, напились, орали, хотя местные предупредили их, что кричать не стоит, особенно ночью, – нельзя будить духов. «Да чё вы, мы полмира объездили, везде гуляли!» А на завтрашний день они садятся в лодку, на озере тишь да гладь, но как только отплывают чуть подальше, поднимается шторм, и их уже не находят.

«Есть шаманы, которые смотрят по вашей бутылке водки (не пьют при этом), по коробку спичек, который вы принесли. Я зажигаю благовония. Это очищает и освящает пространство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Высший пилотаж шамана – войти в транс без стимулятора»

– Сам шаман пьет водку во время обряда?

– Какие-то шаманы пьют, какие-то нет.

– Я к тому, что нужно ли ему иметь измененное сознание, чтобы провести обряд?

– Измененное состояние нужно, но высший пилотаж шамана – войти в него без какого-либо стимулятора. А так, кто-то входит в транс через бубен, кто-то через горловое пение, кто-то через водку или табак. Есть шаманы, которые смотрят по вашей бутылке водки (не пьют при этом), по коробку спичек, который вы принесли.

Я зажигаю благовония. Это очищает и освящает пространство. Очень хорошо очищает пространство бубен, но он не всегда бывает под рукой. А еще инструменты нужны, чтобы позвать духов – это они отвечают на вопросы, а не шаман. Вернее, не позвать мы их должны, это же не спиритический сеанс. Просто если должен кто-то прийти из поля явившегося ко мне человека, тот приходит.

– То есть вы не зовете, а обнаруживаете.

– Скорее так. Они ведь уже находятся в вашем поле, просто вы их не видите и не слышите. (Поджигает благовония.) Вот во время этого задымления начинает открываться третий глаз. Поле начинает расширяться, и ты видишь чуть больше, чем обычный человек.

– Что, например?

– Иногда я просто чувствую, что кто-то уже пришел. Иногда слышу, когда они начинают говорить. А иногда вижу, что за вашей спиной стоит мужчина. Могу описать в этот момент, как он выглядит.

– Вам не страшновато жить с таким видением?

– Первое время, когда дар начал раскрываться, было немного страшно. Но меня «шаманская болезнь», можно сказать, пощадила. Наверное, потому, что мой дар идет по роду, я с детства была необычным ребенком, видела то, что не видели другие. Всегда говорила, что умею разговаривать с ветром, могу вызвать дождь, могу его прекратить. Я в это свято верила. Когда выходила на улицу, прямо играла со стихией. К 10 годам настолько эту веру укрепила, что соседи иногда заходили к нам и говорили: «Ты сегодня дождь не вызывай, пожалуйста, нам стирку надо делать». (Смеется.)

– А сейчас эта способность вызывать дождь у вас есть? Вы же знаете, какие проблемы были у нашего сельского хозяйства в этом году?

– Да, засуха стояла. Но там, где я была, дожди прошли. Хотя сейчас я уже не занимаюсь такими практиками. Просто если хочу, чтобы завтра, несмотря на прогноз погоды, был солнечный день, он бывает солнечным. А когда чувствую, что мне хочется свежести, капает дождь. Но это, наверное, не то же самое, что в детстве, когда я вызывала дождь.

«Меня начало штормить осенью 2020 года. Не могла спать ни ночью, ни днем. Первое время думала, что заболела коронавирусом, плюс у меня астма, из-за нее тоже иногда плохо спится» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда это началось, я стала бояться ложиться спать»

– Вознаграждение шаману положено?

– Конечно. Это же обмен энергией.

– И чем в Бурятии чаще всего расплачиваются? Деньгами?

– Сейчас в основном деньгами, это проще всего. А раньше на деревне приносили яйца, хлеб, молоко, мясо. Но такого понятия, как такса, не было. И сейчас нет.

– Даешь сколько можешь?

– Даже не сколько можешь, а сколько чувствуешь, что вот пришли твои предки и надо их уважить. Когда приглашаешь шамана или ламу, стол накрываешь так, как будто угощаешь своих предков.

А вот для обрядов есть понятие таксы. Потому что здесь уже расходы, нужно закупать барана или что-то еще. На родовые обряды, которые проводятся раз в год, род покупает барана, забивает его и преподносит. При более простых обрядах преподносятся водка, молоко, конфеты, печенье, табак, спички. Интересно, что когда камлаешь водкой, приходит тот предок, который любил выпить, а когда преподносишь масло или конфеты – соответственно, те, кто любил именно это. А иногда могут вообще толпой прийти.

– Бурятский шаман не теряет свою силу, удаляясь от Байкала?

– У меня она, наоборот, здесь раскрылась.

– А расскажите, как это было.

– Меня начало штормить осенью 2020 года. Не могла спать ни ночью ни днем. Первое время думала, что заболела коронавирусом, плюс у меня астма, из-за нее тоже иногда плохо спится. Поэтому сначала я не придала этому значения, списала на состояние здоровья.

Потом это усилилось, и так получилось, что всю осень я вообще толком не спала. Я даже перестала работать, просто не могла, ходила все время как будто подшофе. А самое главное, я начала бояться ложиться спать, потому что ночью чего только не видела. Не просто во сне, а именно что-то меня будило. Кто-то за ногу хватал, например, или пробегал по комнате. В начале декабря я поняла, что просто вымоталась, села на кровати и громко крикнула в пространство: «Все, замотали! Чего вы от меня хотите? Давайте сегодня окончательно разберемся».

И с этого момента они перестали меня мучить. Тогда, собственно, я и перестала бояться. Потом уже, когда поехала на родину и пообщалась с хакасским и бурятскими шаманами, узнала, что это была проверка и некое посвящение: сможешь одолеть или нет.

А чуть позже пришли онгоны (духи предков, – прим. Т-и) и стали вселяться в меня. Первое время я полностью отключалась. Самый первый раз они пришли, когда я была в Набережных Челнах, сидела на кухне в гостях у земляков. Раз, и провалилась. И в такую классную реальность попала! Думаю, Господи, как же здесь красиво, какое блаженство. Все меняется, я могу сделать этот коричневый стол белым или зеленым, могу творить.

И когда меня вернули в нормальное состояние, хозяйка говорит: «А что же ты не сказала, что ты шаманка?» – «В смысле шаманка?» – «Ты же была в состоянии, тебя онгоны посетили». И, приехав в Казань, я сразу позвонила нашему родовому шаману. Он сказал: «Да, у тебя открылся дар. У тебя по карте написано, что в 40 лет откроется портал. За тобой стоят три бабушки-удаганки и потирают руки – наконец-то, мол. Они жаждут передать тебе свои умения».

В общем, просто пришло время. А способности были и раньше. Например, предвидела какие-то события у соседей.

«Есть вещи, которые нельзя предотвратить. Если это летальный исход, он неизбежен»

– Вы предупреждаете людей в этом случае? Или это нельзя предотвратить?

– Есть вещи, которые нельзя предотвратить. Например, если это летальный исход, он неизбежен в любом случае.

А иногда ты просто не понимаешь, что происходит. Ответы на многие важные вопросы приходят во сне, а сны еще нужно уметь интерпретировать… Про себя я тоже несколько раз видела сны. Однажды попали в аварию – и я заранее в точности видела, как водитель во время остановки меняется местами с другом (а друг неопытный водитель), как мы переворачиваемся, в каком месте. И все так и произошло.

– А вы что, не могли не поехать?

– Это произошло, когда я уже ехала. То есть я заснула в машине и во сне увидела эту аварию. И когда машина остановилась, водитель с другом начали меняться, я попросила их не делать этого. Но кто меня послушает, я тогда студенткой была. Да и не могла я тогда толком объяснить. Не будешь же говорить, что тебе это приснилось.

– Кто-то погиб?

– Нет, слава богу. Машина в хлам, все вещи разлетелись, но сами чудом остались живы. Таких моментов в моей жизни очень много.

А если говорить о глобальных вещах, то пока я только учусь их считывать, и хорошо бы, если бы духи четко говорили. Но я уже поняла, что чему суждено быть, то произойдет в любом случае. Многие события уже сформированы в пространстве, шаманы просто обладают свойством увидеть их, как в прошлом, так и в будущем. В пространстве нет ни прошлого, ни будущего.

– И что вы увидели из глобальных вещей?

– Из самого масштабного – наверное, землетрясение в Турции в феврале этого года. Где-то за неделю до этого я проснулась ночью и, как сказал супруг, сидела в трансовом состоянии на кровати и говорила: «Земля уходит из-под ног, что теперь будем делать, как будем жить, что будем есть, во что одеваться». Он меня растолкал, а я даже не поняла, о чем все это было. Но было сильное ощущение страха, как будто это произойдет со мной. Даже не произойдет, а уже случилось, мы уже куда-то проваливаемся.

Я веду телеграм-канал и сразу написала туда о том, что почувствовала. Выпила воды, муж меня обнял, и мы легли спать. Через неделю слышу новости о землетрясении и в этот момент понимаю, что заранее прочувствовала эту боль в пространстве.

Точно так же было, когда в прошлом году объявили мобилизацию. За несколько дней до этого мне уже было хреново, постоянно слышала женский плач.

– А в последнее время что-нибудь такое у вас было?

– Ну, есть плохое ощущение, на самом деле.

«Если говорить о глобальных вещах, то пока я только учусь их считывать, и хорошо бы, если бы духи четко говорили» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Политики не видят тонкий мир и невидимые препятствия»

– С какими запросами к вам обычно приходят?

– В основном приходят с вопросом «Как мне быть в такой-то ситуации?» Приходят предприниматели, у которых бизнес оказался в ступоре. Недавно была женщина, она выиграла тендер на строительство, начала строить отель, и у нее все встало колом. Говорит, посмотри, в чем причина и что надо сделать. Иногда предки могут сказать, в чем причина, а иногда я сама говорю: вот здесь стоит препятствие, нужно покамлать со всем угощением, попросить предков помочь.

Или, например, приходила девушка с вопросом: «Выйду ли я замуж?» Я сказала – а тебе оно точно надо? И пока мы с ней разговаривали, предки тоже не понимали, зачем ей это.

– Среди российских политиков востребованы обращения к шаманам?

– О да. Причем многие политики Татарстана ездят именно в Бурятию, к верховному шаману. Просто они это не афишируют. У всех есть свой шаман, даже у Путина. Если мы углубимся в историю, то увидим, что рядом с правителем всегда стояли оракулы или шаманы. Потому что сами политики не видят тонкий мир, невидимые препятствия и так далее.

– Для тех времен это было закономерно, а сейчас все-таки просвещенный век, наука всем рулит, разве нет?

– Но ведь тонкий мир никто не отменял. Если ты его не видишь, то при всех своих дипломах и научных статусах ты не можешь понимать до конца, что происходит. И некоторые люди просто ходят по замкнутому кругу, наступая на одни те же грабли. А шаман может это увидеть и посоветовать не ходить в определенном направлении, потому что там стоит запрет или какие-то препятствия. Он либо устраняет эти препятствия, либо направляет другой дорогой.

– А шаман может, наоборот, навлечь угрозу?

– Нет. Если шаман этим займется, ему сразу прилетит по голове. Ни один уважающий себя шаман не будет навлекать зло на человека. Только если он хочет продать свою душу дьяволу. А это возможно, на самом деле. Есть пара черных шаманов, которые продали душу дьяволу.

Бубеева Сэсэгма Викторовна – председатель Национально-культурной автономии бурят города Казани. Родилась 25 августа 1979 года в Баргузинском районе Бурятии. Окончила Бурятский государственный университет. С 2012 года живет в Казани.