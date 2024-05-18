Сержанта Лобовикова признали виновным в гибели семерых мобилизованных сослуживцев

Присяжные заседатели Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный приговор в виде пожизненного лишения свободы сержанту Дмитрию Лобовикову. Следствие доказало, что по его вине погибли семь мобилизованных граждан России, еще десять получили ранения различной степени тяжести, сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно материалам дела, ночью 13 на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, праздновал Старый Новый год вместе с сослуживцами. В его обязанности входило обучение военнослужащих, призванных для защиты Белгородской области, отделение которых было выведено из зоны специальной военной операции.

Лобовиков зашел к своим подопечным, разбудил их и проверил выполнение ранее данных указаний. Обнаружив ошибки, он достал гранату, сорвал чеку и спросил одного из солдат, знает ли тот, как с ней поступить. Получив отрицательный ответ, сержант вышел в коридор, а затем неожиданно бросил гранату обратно в комнату.