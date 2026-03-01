Сержант с позывным Фаза из Татарстана после возвращения с СВО начал работать в агрофирме

Уроженец села Поисево Актанышского района Альмир Файзуллин, прошедший через специальную военную операцию и получивший серьезную травму, после длительного лечения вернулся к работе и семье.

Альмир Файзуллин родился в 1987 году в Поисеве в семье Фарита и Гульфии Файзуллиных. Он стал старшим ребенком, позже в семье появились дочери Светлана и Лилия. В 2005 году окончил среднюю школу, затем продолжил обучение в Лаишевском сельскохозяйственном техникуме, где получил специальность бухгалтера-экономиста.

В 2007 году был призван на срочную службу. Служил в кинологическом центре в Подмосковье, где готовили вожатых караульных собак, затем был направлен в Амурскую область для охраны складов с артиллерийскими боеприпасами. Демобилизовался в 2009 году.

Вернувшись в родной район, Файзуллин устроился в агрофирму «Аняк». Начинал заведующим складом, впоследствии занял должность главного экономиста и возглавил Кировский филиал предприятия.

Осенью 2022 года получил повестку по мобилизации. В конце сентября в составе группы земляков отправился к месту службы. После подготовки в Казани подразделение было направлено в район Сватова в Луганской Народной Республике.

На передовой Файзуллин получил позывной Фаза, служил сержантом, командовал отделением из восьми человек. Подразделение выполняло задачи в Луганской, затем в Донецкой Народной Республике, в том числе на авдеевском направлении. Военнослужащие занимались эвакуацией раненых и погибших, подвозом продовольствия и боеприпасов. В ходе службы он получил легкое ранение.

В январе 2024 года при выполнении боевой задачи, укрываясь от беспилотника, Файзуллин получил травму шейного отдела позвоночника. Первоначально повреждение не было диагностировано, однако состояние ухудшалось. В течение года он проходил лечение в госпиталях Казани и Ижевска, перенес несколько операций и курс реабилитации. По итогам военно-врачебной комиссии был комиссован. Врачи ограничили физические нагрузки.

Файзуллин отмечает, что на передовой особое значение имели поддержка семьи и гуманитарная помощь, в том числе от жителей Актанышского района. Его отец занялся волонтерской деятельностью и поддерживал связь с сослуживцами сына.

По словам ветерана, участие в боевых действиях изменило его отношение к жизни. «Ценность материальных вещей уходит на второй план, а ценность времени и человеческой жизни возрастает», – отметил он.

Файзуллин женат, воспитывает дочь. После возвращения из зоны СВО он вновь приступил к работе в агрофирме «Аняк».

В День защитника Отечества ветеран обратился к мужчинам с призывом ответственно относиться к воинскому долгу, подчеркнув, что служба формирует характер и чувство ответственности за страну и семью.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.