Серый кардинал «Ак Барса» и заветная путевка в плей-офф: закулисье матча с «Трактором»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барсу» осталось победить в одном матче для досрочного выхода в плей-офф

Встреча между «Ак Барсом» и «Трактором» носила гордое звание матча «за выход в плей-офф». Все дело в том, что в случае победы «Лады» над «Амуром» в основное время, «Ак Барс» и «Трактор» имели шанс обеспечить себя досрочной путевкой в весеннюю часть сезона. Для этого кому-то из клубов нужно было просто взять два очка в минувший вечер.

Однако тольяттинцы преподнесли неприятный сюрприз собственным болельщикам на родном льду. В серии буллитов «Лада» уступила «Амуру» (0:1) и таким образом отложила возможное празднование казанских и челябинских фанатов, как минимум, на одну игру.

Несмотря на «подлянку» от тольяттинцев, матч «Ак Барса» и «Трактора» вышел эмоциональным и событийным. Да, всего три шайбы за 60 минут матча. Но, тем не менее, игра была зрелищной и большую часть времени победитель встречи был совершенно не ясен. Челябинцы провели больше минут в атаке за три периода и нанесли по воротам Тимура Билялова 30 бросков. «Ак Барс» был не хуже и порядка 29 раз заставлял Зака Фукале вступать в игру.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как справедливо отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин, челябинцев сильно подвела реализация моментов. Эта причина, кстати, по мнению наставника уральцев объясняет природу трех подряд поражений «Трактора» в последних встречах.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова же вчера вновь показали свое хваленое умение перетерпеть соперника в нужный момент. Опять прилично подтащил команду вратарь Тимур Билялов. Снова без голов не ушло самое результативное в сезоне четвертое звено казанцев. В матче с «Трактором» Артем Лукоянов забил гол и набрал 201-е очко в КХЛ.

Победив челябинскую команду, казанцы заметно улучшили себе настроение в преддверии уфимского «Зеленого Дерби». Уже завтра «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сразятся в заключительном очном противостоянии в регулярном чемпионате. Команда Виктора Козлова уже давно обеспечила себя местом в плей-офф. Казанцам же для достижения этой цели осталась всего одна победа.

Результативность Кошелева позволила «Ак Барсу» уверено обосноваться в топ-4 «Востока»

В последних семи матчах «Ак Барса» нападающий Семен Кошелев стал настоящим «серым кардиналом» команды. Форвард казанцев отличается результативными баллами практически в каждой игре и таким образом тащит клуб вверх по турнирной таблице. К слову, отличился нападающий в минувший вечер вновь.

Вспоминая декабрьский тройной обмен между «Металлургом», «Авангардом» и «Ак Барсом», нельзя не упомянуть тот факт, что по началу казанцы выглядели проигравшими в этой сделке. Все-таки «на бумаге» по уровню мастерства Дамир Жафяров явно превосходит Семена Кошелева. Но сейчас видится, что это мнение было ошибочным. С момента сделки у Кошелева в Казани – 10 (5+5) баллов, у того же Жафярова – 8 (2+6).

«Хороший парень, человек, спортсмен. Он выполняет задания, которые ставим, понимает о чём идёт речь, мне нравится», – высказался о 21-м номере «Ак Барса» на пресс-конференции Билялетдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Положительная оценка от наставника «барсов» в адрес нападающего понятна. Кошелев, будучи именитым по меркам КХЛ игроком, оказался на деле очень скромным и исполнительным спортсменом. Форвард не обладает способностями волшебника на льду в техническом плане, зато здорово умеет играть по заданию. А это для Зинэтулы Билялетдинова главный показатель достойного хоккеиста.

Сам Кошелев предпочитает секреты собственной высокой результативности не раскрывать. «Только честный труд», – шутил в раздевалке Семен после матча с «Трактором».

Впереди у «Ак Барса» определяющий матч с «Салаватом Юлаевым»

60 матчей регулярного чемпионата позади. Потихоньку турнирные таблицы конференций заканчивают свое формирование. На «Западе» уже известны семь команд, которые весной будут играть в плей-офф. На «Востоке» с этим дела поинтереснее: всего лишь три клуба («Авангард», «Металлург» и «Салават Юлаев») обеспечили себя досрочной путевкой во вторую часть сезона.

Уже завтра «Ак Барс», в случае победы над «Салаватом», может стать четвертым коллективом в Восточной конференции, удостоившимся возможности играть в плей-офф. Трудный во всех смыслах для казанцев текущий регулярный чемпионат, в конечном итоге, должен завершиться на положительной ноте.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К этому часу «Ак Барс» с большой долей вероятности попадает в первом раунде на «Автомобилист» или «Трактор». Оба соперника не производят впечатление несокрушимых и незыблемых команд. У екатеринбуржцев и челябинцев хватает проблем в этом сезоне, поэтому попадание на кого-то из них кажется удачным вариантом для подопечных Билялетдинова.

Но загадывать слишком вперед не стоит. У «Ак Барса» остается еще целых восемь матчей до конца регулярного чемпионата. Плотность в таблице на «Востоке» такая, что любая команда с четвертого по седьмое место может оказаться на неожиданной итоговой позиции.

В связи с этим, задачи «Ак Барса» на предстоящие игры предельно понятны – постараться увеличить отрыв от конкурентов и цепляться за каждый возможный балл.

Фото на анонсе: ak-bars.ru