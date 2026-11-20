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Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний попросила Правительство России отложить введение новых требований к использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 2029 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо организации.

Обращение направили Премьер-министру Михаилу Мишустину, главам Минпромторга Антону Алиханову, Минтранса Дмитрию Ядрову и Минэкономразвития Максиму Решетникову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

В ассоциации считают, что для выполнения новых требований потребуется время на получение водительских удостоверений курьерами, закупку велосипедов, изменение маршрутов и создание необходимой инфраструктуры. В противном случае работа сервисов доставки может серьезно пострадать.

«Сразу после введения новых требований работа сервисов доставки будет практически парализована на многие месяцы», – говорится в письме.

Кроме того, в организации опасаются, что перевод десятков тысяч курьеров с тротуаров на дороги общего пользования повысит риск ДТП. Разница в скорости движения автомобилей и средств индивидуальной мобильности может создать дополнительные угрозы для всех участников дорожного движения.

Ранее Минтранс России опубликовал проект изменений в правила дорожного движения. Документ предусматривает разделение СИМ на категории в зависимости от мощности и скорости, запрет на передвижение курьеров по тротуарам и исключение питбайков из общего потока такой техники.

Также предлагается ввести знак «Зона с ограничением движения СИМ» для территорий с высокой проходимостью и запретить использование таких устройств в местах массового скопления людей.