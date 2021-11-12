Сервисы для бизнеса: Такском открывает офис в Казани

В Казани стали доступны услуги ведущего оператора ЭДО и всероссийского аккредитованного УЦ Такском.

Казань в последние годы стала центром притяжения IT-индустрии: открываются университеты и новые цифровые центры, планируется строительство IT-квартала, а 2022 год в республике официально объявлен Годом цифровизации. Но цифровая трансформация бизнеса невозможна без качественных сервисов и надежного оператора электронного документооборота.

В ноябре Такском — компания-основоположник обмена электронными документами с госорганами в стране — открывает филиал в Казани. Более 20 лет Такском разрабатывает и внедряет сервисы электронного документооборота. Сейчас в линейке продуктов и услуг компании есть современные сервисы электронной отчетности, решения для ЭДО, маркировки, прослеживаемости, ОФД, проверки контрагентов, а также электронные подписи для физических и юридических лиц.

В 2021 году компания первой в России получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам, и продолжила выпускать сертификаты ЭП, в отличие от большинства других УЦ.

«Бизнес не может развиваться без информационных технологий. Сегодня IT-сервисы обеспечивают управление всеми процессами: от несложных операций до принятия стратегических решений. Фактически программное обеспечение становится таким же активом компании, как оборудование, капитал и человеческие ресурсы, — отмечают в пресс-службе Такском. — Грамотный подход к приобретению и использованию сервисов может стать серьезным конкурентным преимуществом любой организации».

Миссия Такском — создание максимально удобной, надежной и безопасной электронной среды, ориентированной на успешное и комфортное взаимодействие людей, бизнеса и госучреждений.

«Мы работаем со всеми клиентами от международных корпораций до ИП. И для каждого готовы предложить тот набор сервисов и услуг, который закроет максимум потребностей компании. Например, вам нужно сдавать отчетность, но еще вы хотели бы попробовать электронный документооборот. У нас есть тарифы, в которые уже входит пробный пакет ЭДО и электронная подпись. Открываете магазин и планируете торговать маркированным товаром? Подберем для вас кассу, подключим к ОФД, поможем зарегистрироваться в системе маркировки. 20 лет работы на рынке помогают нам решать задачи любой сложности. Главная наша задача — помочь бизнесу автоматизировать основные бизнес-процессы и адаптироваться к требованиям законодательства», — подчеркивают в пресс-службе компании.

В казанском офисе Такском уже сейчас можно получить следующие услуги:

• получение электронной подписи для физ. и юр. лиц, приобретение носителей;

• подбор тарифа электронной отчетности;

• услуги оператора электронного документооборота;

• подключение к работе с маркированными товарами;

• помощь в выборе онлайн-кассы;

• услуги оператора фискальных данных.

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.