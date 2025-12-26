Сервисом «Защита от мошенников в сети» на «Госуслугах» воспользовалось 3,3 млн жителей РФ

Cервисом «Защита от мошенников в сети» на портале «Госуслуги» с начала текущего года воспользовалось порядка 3,3 миллиона граждан страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«К функциям сервиса «Защита от мошенников в сети» обратились 3 267 950 человек», – отмечают в аппарате.

Кроме того, в настоящее время на портале функционируют 70 федеральных и 425 региональных жизненных ситуаций – все запланированные к введению на 2025 год. Это позволило уменьшить количество требуемых документов на 29%, сроки оформления – на 35%, а потребность в личных визитах в учреждения – на 64%.