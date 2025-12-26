news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 11:32

Сервисом «Защита от мошенников в сети» на «Госуслугах» воспользовалось 3,3 млн жителей РФ

Читайте нас в
Телеграм

Cервисом «Защита от мошенников в сети» на портале «Госуслуги» с начала текущего года воспользовалось порядка 3,3 миллиона граждан страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«К функциям сервиса «Защита от мошенников в сети» обратились 3 267 950 человек», – отмечают в аппарате.

Кроме того, в настоящее время на портале функционируют 70 федеральных и 425 региональных жизненных ситуаций – все запланированные к введению на 2025 год. Это позволило уменьшить количество требуемых документов на 29%, сроки оформления – на 35%, а потребность в личных визитах в учреждения – на 64%.

#госуслуги #мошенники #кибербезопасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025