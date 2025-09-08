Андрей Кондратьев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным на 8 сентября, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались уже более 23 тыс. жителей Татарстана. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Единый день голосования пройдет в республике в ближайшее воскресенье, 14 сентября. На выборах Раиса Татарстана и дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ в Мелекессом одномандатном избирательном округе №18 (город Набережные Челны) для удобства желающих проголосовать предусмотрен сервис «Мобильный избиратель». С его помощью можно отдать голос на любом удобном для себя избирательном участке в пределах избирательного округа, независимо от места прописки.

«На выборах 2025 года большой популярностью у татарстанцев пользуются цифровые сервисы. К примеру, оформить заявление для голосования по месту нахождения, то есть через сервис «Мобильный избиратель», можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. До окончания срока приема заявлений остается всего два дня. Оформить заявление можно до 10 сентября включительно – через федеральный портал «Госуслуги», в многофункциональных центрах, в территориальных и участковых избирательных комиссиях», – пояснил Кондратьев.

Он также напомнил, что сервис «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать в Москве, на экстерриториальном избирательном участке №2845. Он находится в здании Полномочного представительства РТ в РФ по адресу: 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, стр. 1. Использовать такую возможность могут избиратели, находящиеся в столице по служебным или личным делам, студенты московских вузов. Необходимое условие – наличие постоянной регистрации на территории Республики Татарстан.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.