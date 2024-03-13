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Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 108 тыс. татарстанцев
108 тыс. жителей Татарстана воспользовались программой «Мобильный избиратель». По словам председателя Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрея Кондратьева, эта «огромная» цифра говорит о том, что сервис очень удобен для жителей республики. Об этом он рассказал в прямом эфире ЦУР Татарстана.
Для сравнения Кондратьев пояснил, что на республиканских выборах им воспользовались 400 избирателей, на федеральных — 40 тысяч.
«„Мобильный избиратель“ — это очень удобный сервис, он позволяет голосовать не по прописке, а там, где удобно, куда поехал отдохнуть, например, или в рабочей командировке. Сервис абсолютно точно сработал», — заявил спикер.
Голосование на территории Республики Татарстан будут обеспечивать 65 территориальных и 2722 участковых избирательных комиссий, также откроются 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Всего в организации и проведении голосования в Татарстане задействованы более 21 тыс. человек. Голосовать в Татарстане будут почти 3 миллиона человек.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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