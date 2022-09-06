Сервисом «Электронная ипотека за 24 часа» воспользовались свыше 24 тыс. татарстанцев

Федеральным проектом «Электронная ипотека за 24 часа» с момента его запуска воспользовались 24,5 тыс. жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по РТ.

Эксперты отмечают, что сервис набирает популярность благодаря ускоренному принятию решений по регистрации прав на жилье. Вместо установленных стандартных пяти — семи рабочих дней срок регистрации при отсутствии замечаний составляет всего 24 часа.

«Ежемесячно популярность сервиса только возрастает. Если в начале текущего года Росреестром Татарстана регистрировалось за один день порядка 40% электронных ипотек, то в настоящее время — более 70%», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Она добавила, что такая динамика положительно сказывается на скорости и качестве оказываемых услуг. Так, с помощью электронных сервисов Росреестра жители республики могут оперативно оформить электронную ипотеку за один рабочий день без посещения офисов МФЦ.

По словам Бургановой, преимущественно за одни сутки регистрируются права на квартиры и жилые дома. Стоит отметить, что в краткосрочной перспективе Росреестр нацелен перейти исключительно на электронное взаимодействие с кредитными организациями и застройщиками.